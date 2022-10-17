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Milli hokeyciler Amasya kampının ikinci etabını tamamladı

17.10.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli hokeyciler Amasya kampının ikinci etabını tamamladı

A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya'nın Hamburg kentinde 7-10 Aralık'ta düzenlenecek Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Amasya kampının ikinci etabını tamamladı.

Milli takım antrenörü Gökhan Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Amasya Spor Salonu'nda Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını ve kentte iki kamp daha gerçekleştireceklerini aktaran Kaya, "Amasya kampımızın ikinci etabını bugün itibarıyla bitirdik. Kampımız fiziksel ve taktiksel olarak çok güzel gitti, çok iyi antrenmanlar yaptık. Amacımız Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde gidebilmek. Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz orada ilk dörde girerek Dünya Şampiyonası elemelerine gitmek. Amacımız Türk hokeyini en üst seviyeye çıkarmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Milli takım oyuncusu Kübra Güzelal ise "Amasya'da ikinci kampımızı tamamladık. On günlük bir süreç oldu ve güzel geçti. Teknik ve taktik üzerine yaptığımız bir kamp oldu. Burada iki kampımız daha var. Buradan sonra da Almanya'da 7 Aralık'ta turnuvamız başlayacak ve Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında mücadelemizi vereceğiz. Hedefimiz ilk dörde girerek Dünya Şampiyonası'na katılmak." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk de millileri ziyaret ederek başarılar diledi.

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