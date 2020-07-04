Milli judocular Kovid-19 testine girdi

Federasyondan yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar kampa girecek olimpik milli takımının, belirlenen kriterler doğrultusunda tek tek test numunesini verdikleri belirtildi.
Test sonuçlarının çıkmasının ardından milli sporcuların, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Cebeci'deki tesislerinde antrenmanlara başlayacakları aktarıldı.
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