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  4. Milli judocular Kovid-19 testine girdi

Milli judocular Kovid-19 testine girdi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.07.2020 17:15 | Son Güncelleme

İstanbul'da yarın kampa girecek milli judocular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testine girdi.

Milli judocular Kovid-19 testine girdi

Federasyondan yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar kampa girecek olimpik milli takımının, belirlenen kriterler doğrultusunda tek tek test numunesini verdikleri belirtildi.

Test sonuçlarının çıkmasının ardından milli sporcuların, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Cebeci'deki tesislerinde antrenmanlara başlayacakları aktarıldı.

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