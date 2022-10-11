Milli kadın boksörler Karadağ'a gitti

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular, organizasyonun düzenleneceği Karadağ'a gitti.

Karadağ'ın Budva şehrine giden milli takım 14 Ekim Cuma günü başlayacak şampiyonanın son hazırlıklarını bu ülkede sürdürecek.

Milli takımı Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası şu isimler temsil edecek:

48 kilo: Ayşe Çağırır.

50 kilo: Buse Naz Çakıroğlu.

54 kilo: Hatice Akbaş.

60 kilo: Gizem Özer.

63 kilo: Sema Çalışkan.

66 kilo: Busenaz Sürmeneli.

75 kilo: Büşra Işıldar.

81 kilo: Eda Yenilmez.

+81 kilo: Şennur Demir



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