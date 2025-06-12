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Milli kaleci Uğurcan Çakır, Avrupa’nın radarında

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Avrupa’dan iki kulüp devrede.

Milli kaleci Uğurcan Çakır, Avrupa’nın radarında
Emre Şen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Avrupa’dan iki kulüp devreye girdi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ligue 1 ekibi AS Monaco ile Premier Lig’e yeni yükselen Burnley, 29 yaşındaki tecrübeli kaleciyi transfer listesine aldı.

AVRUPA'NIN DEVLERİ TAKİPTE

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Fransız gazetesi L’Équipe’in haberine göre, Monaco geçen sezon kalede istikrar sağlayamayan Radoslaw Majecki ve Philipp Köhn’ün ardından bu bölgeye güçlü bir takviye yapmak istiyor. Uğurcan Çakır’ın, kulübün gündemindeki adaylar arasında olduğu ifade edildi.

Öte yandan İngiliz temsilcisi Burnley’nin de bir süredir Uğurcan’ı takip ettiği ve transfer için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Premier Lig’de kalıcı olmak isteyen Burnley'nin, deneyimli bir kaleci transferine öncelik verdiği öğrenildi.

Haberde; İtalya, Fransa ve İngiltere’den başka kulüplerin de Uğurcan’a ilgi gösterdiği, Trabzonspor’un da oyuncuyu Türkiye içindeki rakip kulüplere satmak istemediği kaydedildi. Bu nedenle milli kalecinin yurt dışına transfer olma ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır
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