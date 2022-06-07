Milli maç hangi kanalda? Litvanya Türkiye Uluslar Ligi maçı saat kaçta canlı izlenecek?

UEFA Uluslar Ligi C Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız deplasmanda tarihinde ilk kez Litvanya ile karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'yla oynanan ilk maçı 4-0 kazanan milli takımımız, deplasmanda kazanıp gruplarda rahat bir nefes almak için sahada olacak. Litvanya Türkiye milli maçını canlı izlemek isteyen birçok kişi karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, milli maç saat kaçta hangi kanalda? İşte Litvanya Türkiye Uluslar Ligi maçı canlı yayın bilgileri.

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Litvanya Türkiye UEFA Uluslar Ligi ikinci maçı bu akşam oynanacak. Kritik mücadele saat 21.45'te TRT 1 ekranlarından naklen olarak yayınlanacak. Heyecan dolu mücadeleyi Sırp hakem Novak Simovic yönetecek.

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Litvanya: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Ferdi, Berkan, Salih, Cengiz, Orkun, Yunus, Serdar

LİTVANYA KARŞISINDA TARİHTE İLK MAÇ

Türkiye A Milli Futbol Takımımız bu akşam deplasmanda karşı karşıya geleceği Litvanya'yla tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Litvanya maçıyla birlikte tarihinde 606. kez sahaya çıkacak olan millilerimizin, karşılaşmada nasıl bir performans sergileyeceği sporseverler tarafından merak ediliyor.



