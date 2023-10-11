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Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan-Türkiye milli maçı canlı nereden izlenir?

11.10.2023 15:51 | Son Güncelleme:
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Milli maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı merak ediliyor. Hırvatistan-Türkiye milli maçı için nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan-Türkiye milli maçı canlı nereden izlenir?

Hırvatistan-Türkiye milli maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu araştırılıyor. Milli maç için geri sayım heyecanı sürüyor. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan mücadele edecek. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan Türkiye maçı 12 Ekim 2023 Salı günü oynanacak.
Osijek kentindeki Opus Arena'da 21.45’te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çalacak.

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek.
Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise yedinci maç gününü bay geçecek.

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