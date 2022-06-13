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Milli maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye-Litvanya maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

13.06.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Litvanya UEFA Uluslar Ligi milli maçı bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmaya sahne olacak. Gruplarda oynanan ilk maçı deplasmanda 6-0'la geçen milli takımımız bu kez kendi sahasına Litvanya'yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde binlerce sporsever karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Milli maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye-Litvanya maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Milli maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye-Litvanya maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Türkiye Litvanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek sorusunun yanıtı, binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. UEFA Uluslar Ligi'nde kendi grubunda oynanan 3 karşılaşmayı da kazanan milli takım, bu kez kendi sahasında Litvanya ile mücadele edecek. Peki, Türkiye Litvanya maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı izlenecek?

TÜRKİYE-LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar C Ligi 1. grubunda mücadele eden milli takımımız 14 Haziran Salı akşamı saat 21.45'te Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Grubunda 9 puanla lider durumda olan millilerimizin Litvanya ile mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

MİLLİLER ULUSLAR LİGİ'NDE ŞOVA DEVAM EDİYOR

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanmaya devam eden grup maçları kapsamında, Türkiye A Milli Futbol Takımımız henüz yenilgi yüzü görmedi. Önce Faroe Adaları'nı 4-0'lık skorla daha sonra ise Litvanya'yı 6-0'la geçen millilerimiz, geçtiğimiz günlerde deplasmanda Lüksemburg'u da 2-0'la geçerek olağanüstü bir performansa imza attı. Türkiye milli takımımız gruplarda henüz gol yüzü görmedi.

HEDEF YENİLMEDEN GRUPLARI TAMAMLAMAK

Türkiye milli futbol takımı, 3'te 3 yaparak gruplarda muhteşem gidişatını sürdürmeye devam ediyor. Yarın akşam Litvanya ile kendi sahasında karşılaşacak olan millilerimiz daha sonrasında ise kendi evinde Lüksemburg ve deplasmanda Faroe Adaları ile mücadele edecek. Grubu yenilgisiz tamamlamak isteyen milli takımda hazırlıklar sürmeye devam ediyor.

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Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı
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