Milli maçta bir anda çalan Müslüm Gürses şarkısı herkesi şaşkına çevirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD ile oynadığı maça Müslüm Gürses'in 'Kaç kadeh kırıldı' şarkısı damga vurdu.

Milliler servis kullanacakken salonda bir anda bu şarkı yüksek sesle yankılanmaya başladı. Voleybol maçında bir anda Müslüm Gürses şarkısı çalınca sporcular şaşkına döndü.

Bu anlarda saha içindeki milli oyuncularımız büyük şaşkınlık yaşadı. Oyuncularımızdan Eda Erdem'in müziği duyduktan sonraki ifadesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Maçın sonunda ise Milliler, ABD'ye 3-0 mağlup oldu.

