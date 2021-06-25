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  4. Milli maçta bir anda çalan Müslüm Gürses şarkısı herkesi şaşkına çevirdi

Milli maçta bir anda çalan Müslüm Gürses şarkısı herkesi şaşkına çevirdi

25.06.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD ile karşılaşırken mücadelede Müslüm Gürses esintileri vardı. Milliler, ABD'ye 3-0 mağlup olurken maç esnasında ilginç bir olay yaşandı. Milliler servis atacakken bir anda Gürses'in 'Kaç kadeh kırıldı' şarkısı çaldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD ile oynadığı maça Müslüm Gürses'in 'Kaç kadeh kırıldı' şarkısı damga vurdu.

Milliler servis kullanacakken salonda bir anda bu şarkı yüksek sesle yankılanmaya başladı. Voleybol maçında bir anda Müslüm Gürses şarkısı çalınca sporcular şaşkına döndü.

Bu anlarda saha içindeki milli oyuncularımız büyük şaşkınlık yaşadı. Oyuncularımızdan Eda Erdem'in müziği duyduktan sonraki ifadesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Maçın sonunda ise Milliler, ABD'ye 3-0 mağlup oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Müslüm Gürses
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir yanda büyük sanatçı Müslüm Gürses bir yanda büyük kaptan Eda Erdem ????
her yerde her zaman baba baba büyüksün

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