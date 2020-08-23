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Milli motosikletçi Deniz Öncü kaza yaptı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.08.2020 15:59 | Son Güncelleme

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışında takım arkadaşı Ayumu Sasaki ile çarpıştı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü kaza yaptı

Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışında galibiyet mücadelesi veren Deniz Öncü, bitime 5 tur kala takım arkadaşı Ayumu Sasaki ile çarpıştı. Kaza sonrası birkaç takla atan ve sonrasında yerde kalan Öncü, sağlık ekipleri tarafından sedye ile kaldırılarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Türkiye Motosiklet Federasyonu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Avusturya yarışında milli sporcumuz Deniz Öncü, takım arkadaşı ile yaşadığı temas nedeniyle kaza yaparak yarış dışı kaldı. Herhangi bir ciddi yaralanması bulunmayan Deniz Öncü ilk sağlık kontrolünden sonra ileri tetkikler için hastaneye kaldırıldı" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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