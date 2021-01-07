SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Milli motosikletçi Öncü kardeşler Sakarya'da kaza geçirdi

Milli motosikletçi Öncü kardeşler Sakarya'da kaza geçirdi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.01.2021 16:58 | Son Güncelleme

Sakarya'da milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşleri taşıyan minibüse tırın çarpması sonucu Can Öncü yaralandı. 

Milli motosikletçi Öncü kardeşler Sakarya'da kaza geçirdi

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali K. idaresindeki 47 AAP 432 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Akyazı kavşağında Öncü kardeşlerin bulunduğu Murathan U. yönetimindeki 07 HSK 79 plakalı minibüse çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle Can Öncü'nün (17) vücudunda kırıklar oluştu. 

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan  Can Öncü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Öncü kardeşlerin, antrenman yapmak için Akyazı'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'ne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. 

Kazayı haber alan AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, hastaneye giderek Öncü kardeşlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
2021 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını kazanan belli oldu2021 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını kazanan belli oldu
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!
Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!
Biden resmen ABD başkanı oldu!
Biden resmen ABD başkanı oldu!
Vida’nın hayali gerçek oluyor
Vida’nın hayali gerçek oluyor
'Rekor ücretle geldi, bedavaya gidiyor!'
'Rekor ücretle geldi, bedavaya gidiyor!'
Cimbom İrfan Can'ın peşinde
Cimbom İrfan Can'ın peşinde
Burak Yılmaz yine golünü attı!
Burak Yılmaz yine golünü attı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Rıdvan Dilmen'den olay iddia!
Rıdvan Dilmen'den olay iddia!
''Şerefinle Türkiye'yi terk et!''
''Şerefinle Türkiye'yi terk et!''
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli motosikletçi Öncü kardeşler Sakarya'da kaza geçirdi
Milli motosikletçi kaza geçirdi!
BBC anketi: İngiltere’de sosyal medyada kadın sporculara yönelik tacizler 5 yılda 2 kat arttı
BBC anketi: İngiltere’de sosyal medyada kadın sporculara yönelik tacizler 5 yılda 2 kat arttı
Jürgen Klopp Liverpool'u nasıl şampiyon yaptı?
Jürgen Klopp Liverpool'u nasıl şampiyon yaptı?
Medipol Başakşehir 6 yılda nasıl Süper Lig'in 6. şampiyonu oldu?
Medipol Başakşehir 6 yılda nasıl Süper Lig'in 6. şampiyonu oldu?
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
2021 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, Joan Barreda Bort kazandı
2021 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını kazanan belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.