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Milli motosikletçiler piste çıkıyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.02.2020 12:05 | Son Güncelleme

Milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, Avustralya'daki şampiyonada sezonun ilk mücadelesine çıkacak.

Milli motosikletçiler piste çıkıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda yeni sezonu Avustralya'da açacak.

Toprak ve Can 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde 13 ayaktan oluşan superbike ve supersport şampiyonalarında sezonun ilk mücadelesinde Avustralya'daki Phillip Adası'nda piste çıkacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın favori isimleri arasında yer alan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı ile podyum kovalayacak. 23 yaşındaki milli motosikletçi Toprak, 2019 yılında yarışlar ve superpole mücadelelerinde 13 kez podyuma çıkarak en iyi bağımsız pilot unvanını elde etmişti.

Milli sporcu Toprak, iki sezondur mücadele ettiği şampiyonada 61 kez start alırken, 2 yarışı birincilikle, 4 yarışı ikincilikle, 9 yarışı da üçüncülükle tamamladı ve 3 kez de en iyi pist turuna imza attı.

Toprak, 2019'da Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci olarak superbike'ta yarış kazanan ilk Türk motosikletçi unvanını almıştı.

CAN ÖNCÜ İLK KEZ SUPERSPORTTA YARIŞACAK

Motor sporlarındaki genç yeteneklerden Can Öncü ise ilk kez Dünya Supersport Şampiyonası'nda piste çıkacak.

16 yaşındaki Can, bu organizasyonda 5 kez şampiyon olan Kenan Sofuoğlu'ndan sonra Avustralya'da Turkish Racing takımıyla ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek.

Moto3 tarihinde en genç yarış kazanan pilot unvanını elinde tutan Can, Red Bull MotoGP Kupası'nda da şampiyon olmuştu.

EN BAŞARILI MİLLİ MOTOSİKLETÇİ KENAN SOFUOĞLU

Aktif kariyeri sonrası Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) milli takımlar kaptanlığını yürüten Kenan Sofuoğlu, en başarılı Türk motosikletçi olarak öne çıkıyor.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 20 yıllık kariyerinde 5 kez (2007, 2010, 2012, 2015, 2016) supersport şampiyonluğu elde etmişti.

Kariyerinde supersport şampiyonasında 125 kez yarışan Kenan Sofuoğlu, 43 kez zafere ulaşırken, 86 kez de podyuma çıktı. 34 kez pole pozisyonu elde eden Sofuoğlu, 31 kez de en iyi tur zamanına imza attı.

YENİ NESİL MOTOSİKLETÇİLER

Moto3 Gençler Şampiyonası'nda 2 yıl geçiren milli sporcu Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 2020 sezonunda mücadele edecek. Moto3 Dünya Şampiyonası 8 Mart'ta Katar'da başlayacak.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda geçen sezon istediği sonuçları alamayan milli sporcu Bahattin Sofuoğlu yeni takımıyla ikinci sezona start verecek. Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele edeceği şampiyona 29 Mart'ta İspanya'da başlayacak.

Milli sporcu Asrın Rodi Pak, İspanya Superbike Şampiyonası'na katılacak. Kariyerinde Avrupa Supermoto Şampiyonluğu bulunan Pak, şampiyonada ikinci sezonunu geçirecek. Pak ilk yarışına 5 Nisan'da İspanya'da çıkacak.

Öte yandan 50'ye yakın Türk sporcu 2020 sezonunda Avrupa, Asya ve Balkan şampiyonalarında ülkeyi temsil edecek.

UÇAR: MİLLİ SPORCULARMIZ ÜLKEMİZE 70 KUPA GETİRDİ

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, milli motosikletçilerle ilgili yaptığı değerlendirmede, dünya şampiyonalarının pist branşında en popüler 6 sınıfı bulunduğunu, federasyon olarak bu sınıflara sporcu yetiştirebildiklerini belirtti.

Uçar, "Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu ile şampiyonluğu kovalayacağız. Dünya Supersport Şampiyonası'nda da Can Öncü, 5 kez dünya şampiyonu olmuş Kenan Sofuoğlu'nun ardından bu sınıfta yarışan ikinci Türk sporcu olacak." dedi.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Deniz Öncü'den başarılı sonuçlar beklediklerini dile getiren Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Bahattin Sofuoğlu, ay-yıldızlı bayrağımızı temsil edecek. Milli sporcumuz Asrın Rodi Pak, İspanya Superbike Şampiyonası'nda kendisini uluslararası şampiyonalar için hazır tutacak. Asya Yetenek Kupası'na bir sporcu vereceğiz. Dünya pistlerinde önümüzdeki 20 yıl boyunca hep şampiyon ve şampiyon adayı sporcularımız olacak. Her bir sporcumuz bizim için çok değerli. Geçen sene dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında 60'a yakın sporcuyla mücadele ettik. Milli sporcularımız ülkemize 70 kupa getirdi. İnanıyorum ki 2020 sezonunda bütün yarışçılarımız parmakla gösterilecek."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Can Öncü Toprak Razgatlıoğlu Avustralya Dünya Superbike Şampiyonası

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