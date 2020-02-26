Milli motosikletçiler piste çıkıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda yeni sezonu Avustralya'da açacak. Toprak ve Can 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde 13 ayaktan oluşan superbike ve supersport şampiyonalarında sezonun ilk mücadelesinde Avustralya'daki Phillip Adası'nda piste çıkacak. Dünya Superbike Şampiyonası'nın favori isimleri arasında yer alan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı ile podyum kovalayacak. 23 yaşındaki milli motosikletçi Toprak, 2019 yılında yarışlar ve superpole mücadelelerinde 13 kez podyuma çıkarak en iyi bağımsız pilot unvanını elde etmişti. Milli sporcu Toprak, iki sezondur mücadele ettiği şampiyonada 61 kez start alırken, 2 yarışı birincilikle, 4 yarışı ikincilikle, 9 yarışı da üçüncülükle tamamladı ve 3 kez de en iyi pist turuna imza attı. Toprak, 2019'da Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci olarak superbike'ta yarış kazanan ilk Türk motosikletçi unvanını almıştı. CAN ÖNCÜ İLK KEZ SUPERSPORTTA YARIŞACAK Motor sporlarındaki genç yeteneklerden Can Öncü ise ilk kez Dünya Supersport Şampiyonası'nda piste çıkacak.

16 yaşındaki Can, bu organizasyonda 5 kez şampiyon olan Kenan Sofuoğlu'ndan sonra Avustralya'da Turkish Racing takımıyla ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek. Moto3 tarihinde en genç yarış kazanan pilot unvanını elinde tutan Can, Red Bull MotoGP Kupası'nda da şampiyon olmuştu. EN BAŞARILI MİLLİ MOTOSİKLETÇİ KENAN SOFUOĞLU Aktif kariyeri sonrası Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) milli takımlar kaptanlığını yürüten Kenan Sofuoğlu, en başarılı Türk motosikletçi olarak öne çıkıyor. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 20 yıllık kariyerinde 5 kez (2007, 2010, 2012, 2015, 2016) supersport şampiyonluğu elde etmişti. Kariyerinde supersport şampiyonasında 125 kez yarışan Kenan Sofuoğlu, 43 kez zafere ulaşırken, 86 kez de podyuma çıktı. 34 kez pole pozisyonu elde eden Sofuoğlu, 31 kez de en iyi tur zamanına imza attı. YENİ NESİL MOTOSİKLETÇİLER Moto3 Gençler Şampiyonası'nda 2 yıl geçiren milli sporcu Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 2020 sezonunda mücadele edecek. Moto3 Dünya Şampiyonası 8 Mart'ta Katar'da başlayacak. Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda geçen sezon istediği sonuçları alamayan milli sporcu Bahattin Sofuoğlu yeni takımıyla ikinci sezona start verecek. Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele edeceği şampiyona 29 Mart'ta İspanya'da başlayacak.