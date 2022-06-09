Milli okçular, ''2023 Avrupa Oyunları'' kotası kazandı

Milli okçuların, Almanya'da devam eden 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda elde ettikleri puanlarla "2023 Avrupa Oyunları"na katılma hakkı kazandığı bildirildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih’te devam etmekte olan 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda milli okçular, Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleşecek "2023 Avrupa Oyunları" için kota kazandı.

Türkiye, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda en çok kota kazanan ülke olurken, klasik yay erkekler kategorisinde 1, klasik yay kadınlar kategorisinde 3, makaralı yay erkekler kategorisinde 1 ve makaralı yay kadınlar kategorisinde de 1 kota kazandı.

Öte yandan milli okçular, şampiyonada 11 Haziran Cumartesi ve 12 Haziran Pazar günü final müsabakalarına çıkacak.

