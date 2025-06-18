Milli oyuncu Arda Güler Real Madrid'in yeni 10 numarası olabilir! Modric sonrası için 10 numara aranıyor...

Modric'in ayrılığını açıklamasının ardından büyük bilinmezliklerden biri de Real Madrid'de Modric'in 10 numaralı formasını kimin giyeceğiydi. Eflatun-beyazlı formayla son turnuvasına FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çıkacak olan 39 yaşındaki Hırvat yıldızın takımdan ayrıldığında 10 numaralı forması boşa çıkacak. İspanya devinde 10 numaralı formanın talibi bir hayli fazlayken, Arda Güler de bu isimlerin arasında yer alıyor.

XABI ALONSO: ARDA GÜLER BU YIL DAHA ÇOK OYNAYACAK

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Al Hilal maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında 20 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler ile ilgili konuştu. Xabi Alonso, "Arda Güler bu yıl daha çok oynayacak. Adaptasyon süreci zaman alır. Mesela Luka Modric de ilk zamanlarında yavaş yavaş güç kazandı. Arda ve Endrick gibi oyuncular için bu doğal bir süreçtir. İkinci sezonlarında gelişimleri daha belirgin olur. Bu çok olağan bir durum" ifadesini kullandı.

2 SEZON 2 FARKLI NUMARA

Real Madrid'deki ilk sezonunda 24 numaralı formayı giyen Arda Güler, bu yıl da Federico Valverde'den boşalan 15 numaraları formayı terletmişti. Arda Güler yeni sezonda da değişime giderse, 3 sezonda 3 farklı numarayla oynamış olacak.