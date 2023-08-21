Milli oyuncu Kenan Yıldız Juventus formasıyla ilk maçına çıktı! Allegri kendisine öyle bir uyarı yaptı ki...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Bayern Münih altyapısından kadrosuna kattığı 18 yaşındaki milli futbolcumu Kenan yıldız, Torino ekibinin Udinese'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 85. dakikasında ilk maçına çıktı.

ALLEGRI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Kısa süredeki oyunuyla kendisine hayran bırakan Yıldız en çok konuşulan isimlerden biri olurken, tecrübeli çalıştırıcı Massimiliano Allegri genç oyuncu için maç sonun oldukça dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"HEMEN YARIN SAÇLARINI KESTİRECEK"

Allegri yaptığı açıklamada “Kenan Yıldız, hemen yarın saçlarını kestirecek. Maçta saçına yüzlerce kez dokundu. O saçlarını kestirecek, biz de işimizi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

