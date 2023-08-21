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  4. Milli oyuncu Kenan Yıldız Juventus formasıyla ilk maçına çıktı! Allegri kendisine öyle bir uyarı yaptı ki...

Milli oyuncu Kenan Yıldız Juventus formasıyla ilk maçına çıktı! Allegri kendisine öyle bir uyarı yaptı ki...

21.08.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın da ilk kez forma giydiği maçta Udinese'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Juventus hocası Allegri yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Bayern Münih altyapısından kadrosuna kattığı 18 yaşındaki milli futbolcumu Kenan yıldız, Torino ekibinin Udinese'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 85. dakikasında ilk maçına çıktı.

ALLEGRI HERKESİ ŞAŞIRTTI

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Kısa süredeki oyunuyla kendisine hayran bırakan Yıldız en çok konuşulan isimlerden biri olurken, tecrübeli çalıştırıcı Massimiliano Allegri genç oyuncu için maç sonun oldukça dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"HEMEN YARIN SAÇLARINI KESTİRECEK"

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Allegri yaptığı açıklamada “Kenan Yıldız, hemen yarın saçlarını kestirecek. Maçta saçına yüzlerce kez dokundu. O saçlarını kestirecek, biz de işimizi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

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