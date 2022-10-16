Milli oyuncu Orkun Kökçü'den LGBT açıklaması! ''Kaptanlık bandını takmayacağım''

Feyenoord'un yükselen yeteneği Orkun Kökçü, Hollanda'da gündem oldu. LGBT renklerine ait kaptanlık bandını takmayacağını açıklayan Orkun'a Hollandalı taraftarlar tepki gösterdi.

"DİNİ İNANCIM NEDENİYLE..."

Orkun Kökçü: "Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Yapılacak bu hareketin önemini çok iyi biliyorum ancak dini inancım nedeniyle, bunu yapacak doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden de bu kaptanlık bandını takarken rahat hissetmiyorum."

"UMARIM BU KARARA SAYGI GÖSTERİLİR"

Orkun Kökçü: "Bazı insanların bu konuda benim hakkımda hayal kırıklığı yaşayabileceğini tahmin ediyorum. Niyetim kesinlikle bu değil. Sözlerimin, bu duyguyu hemen ortadan kaldırmayacağını bilsem de umarım dini sebeplerle aldığım bu karara saygı gösterilir."

LGBT NEDİR?

LGBT veya GLBT ya da LGBTQ+ 1990'larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktı ve 1980'lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT topluluğunu temsil etmeye başladı. Birçok aktivist, gey topluluğu kullanımının eksik bir tanımlama olduğunu düşünerek LGBT topluluğu kullanımına geçti.



