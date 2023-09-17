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Milli oyuncumuz Bertuğ Yıldırım, Rennes formasıyla Fransa Ligi'nde siftah yaptı!

17.09.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın Rennes takımına transfer olan Bertuğ Yıldırım siftah yaptı. Lig'in 5. haftasında Lille ile karşılaşan Rennes, mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı Lille formasıyla maça ilk 11'de başladı.

Bertuğ Yıldırım

Bertuğ Yıldırım

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rennes
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Bertuğ Yıldırım'ın yükselişi Fransa Ligi'nde de devam ediyor. Milli takımda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Fransa'da siftah yaptı.

BERTUĞ YILDIRIM İLKİ YAŞADI

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Milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, oyuna 63. dakikada dahil olurken ilk kez Rennes forması giydi. Tribünlerden büyük destek gören genç oyuncu için taraftarlar özel bir ilgi gösterdi. Fransız gazeteleri maç sonunda Bertuğ Yıldırım için, "Türkiye'nin yeni golcüsü" şeklinde başlıklar attı.

5.4 MİLYON EURO

bertug-yildirim-rennes

Bu transfer döneminde Hatayspor'dan Rennes'e 5.4 milyon euro bedelle transfer olan Bertuğ Yıldırım'ın piyasa değeri her geçen gün yükseliyor.

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