Milli oyuncuya inanılmaz şaka! Arabasının lastiğini söküp patlamış mısırla doldurdular

Philadelphia 76ers’ta forma giyen milli basketbolcumuz Adem Bona, NBA’in geleneksel “çaylak şakalarından” birinin hedefi oldu.

ARABASININ LASTİĞİNİ SÖKTÜLER

Takımın tecrübeli isimleri, genç oyuncunun arabasının lastiklerini söküp yerlerini patlamış mısırla doldurdu. Sökülen lastik ise sürpriz olarak soyunma odasındaki sandalyesine bırakıldı.

Şakayla karşılaşınca “Artık çaylak değilim” diyerek tepki gösteren Bona’ya, takımın deneyimli pivotu Andre Drummond esprili bir yanıt verdi:

“İkinci sezonun başlamadan hâlâ çaylaksın. Bu da son bir hatıra şakası!”

Drummond, bu durumu fırsat bilip yeni çaylak V.J. Edgecombe’a da göndermede bulundu: “Kurallara uymazsan, sıradaki sen olursun!”

ARABADAN PATLAMIŞ MISIR YEDİLER

Şaka bununla da bitmedi. Drummond ve Kelly Oubre, Bona’nın arabasına gidip içini dolduran patlamış mısırdan birkaç avuç alarak gülüşmeler eşliğinde yedi.

Adem Bona, NBA’deki ikinci sezonuna önümüzdeki çarşamba günü Boston Celtics deplasmanında başlayacak. Geçtiğimiz sezon umut veren bir performans ortaya koyan genç oyuncu, maç başına 5.8 sayı ve 4.2 ribaund ortalaması yakalarken %70.3’lük yüksek bir saha isabet oranıyla dikkat çekmişti.