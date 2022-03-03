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Milli para atıcılar Ankara'da kampa girecek

03.03.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli para atıcılar Ankara'da kampa girecek

Milli para atıcılar, kamp çalışmaları için Ankara'da toplanacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, Eryaman TOHM'daki kampta Para Atıcılık 10 Metre Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacak.

Kampta Cevat Karagöl, Murat Oğuz ,Taha Yasin Küsmüş, Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Savaş Üstün, Erhan Coşkuner, Çağla Baş, Suzan Çevik, Hakan Çevik ve Tayyar Sinankılı yer alacak.

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