Milli para atlet Muhammed Khalvandi, Mersin'de dünya rekoru kırdı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen yarışma, 5 ülkeden 300'e yakın sporcunun katılımıyla başladı.

Cirit atma branşında mücadele eden İran asıllı Türk para atlet Muhammed Khalvandi, 51.60 atarak bu alanda Azerbaycan adına yarışan Hamed Heidari'ye ait büyükler dünya rekoru olan 51.42'lik dereceyi 18 santimetre geliştirdi.

Atışı sayesinde yeni rekorun sahibi olan milli ciritçi, büyük sevinç yaşadı.

Çeşitli branşlarda müsabakaların sürdüğü organizasyon yarın sona erecek.

