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Milli para halterci Yumuk, dünya üçüncüsü oldu

25.08.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalovalı mili para halter sporcusu Uğur Yumuk, 72 kilo erkekler de tam 196 kilogram kaldırarak dünya üçüncüsü oldu. Elde edilen başarıyla Yumuk, 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotasını kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde 23-28 ağustos tarihleri arasında düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası’nda Yalovalı sporcu Uğur Yumuk, dünya üçüncüsü oldu. 72 kiloda yarışan Yumuk 196 kilogramağırlığı kaldırmayı başardı. Elde edilen sonuçla Yumuk, 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na katılmaya da hak kazanmış oldu.

Yumuk, şampiyona için çok iyi bir şekilde hazırlandığını ve üçüncülük başarısı için mutlu olduğunu söyledi. Yumuk, Paralimpik Oyunları’nda daha da iyi başarı elde etmek için çaba göstereceğini söyledi.


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