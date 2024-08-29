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Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, Paris'te rekor kırdı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.08.2024 17:12
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla ilk sırayı alırken, aynı zamanda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı.

Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, Paris'te rekor kırdı!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla ilk sırayı alırken, aynı zamanda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı.

ÖZNUR CÜRE KİMDİR?

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1 Ekim 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen Öznur Cüre, 17 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucunda omurilik felci oldu. Öznur Cüre, Millî okçu Bahattin Hekimoğlu'nun davetiyle Okçular Vakfı'nda okçuluğa adım attı.

Çekya'nın Novo Mesto kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda elde ettiği başarı ile Tokyo 2020 Yaz Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Cüre, 2020 Yaz Paralimpik Oyunları'nda bireysel bileşik açık ve karma takım bileşik kategorilerinde yarıştı; takım açık kategorisinde gümüş madalya kazandı.

2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen 7. Fazza Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'nda dördüncü olan Cüre, 2022 yılında Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda takım arkadaşı Sevgi Yorulmaz ile Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisinde yarıştı. Sıralama atışlarında 1344 puanla dünya rekoru kırarak altın madalya kazandılar ve dünya şampiyonu oldular.

Cüre, 2023 yılında Çekya'da gerçekleştirilen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda kadınlar makaralı yay finalinde Hintli sporcu Sheetal Devi'yi 140-138 yenerek altın madalya kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri
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