SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Milli paraşütçü uçuş sırasındaki kazada hayatını kaybetti

Milli paraşütçü uçuş sırasındaki kazada hayatını kaybetti

30.04.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki ayrı yamaç paraşütü yere iniş sırasında çarpıştı. Olayda milli paraşütçü hayatını kaybederken, biri İngiliz 2 kişi yaralandı.

Milli paraşütçü uçuş sırasındaki kazada hayatını kaybetti

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi’nde yamaç paraşütü eğitimi vermekte olan milli paraşütçü Orkut Baysal (30), eğitim verdiği Andaç Ünsal (45) ile dün öğle saatlerinde Babadağ'a çıktı.

Babadağ'ın 1700 metre pistinde uçuş için yapılan hazırlıkların ardından eğitim alan Andaç Ünsal'ın kontrolünde başarılı şekilde tandem (ikili) atlayış gerçekleşti. İkili Belceğiz Plajı'na doğru inişe geçtiği anda single (tekli) uçuş yapan İngiliz Thomas Aıtken’in (45) kontrolündeki yamaç paraşütü, yere 20 metre yükseklikte Baysal ve Ünsal'ın paraşütüne çarptı.

AW880905_02

Her iki paraşüt önce bir otelin çatısına, ardından yüzme havuzunun kenarına düştü. Paraşüt kazasını görenlerin 112 Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AW880905_03

Sağlık ekipleri milli paraşütçü Orkut Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Andaç Ünsal ile İngiliz Thomas Aıtken hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, milli sporcu Orkut Baysal'ın cesedi de Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, paraşüt kazası ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O sözü duydu ve... Ebrar Karakurt ile kulüp başkanı birbirine girdi!O sözü duydu ve... Ebrar Karakurt ile kulüp başkanı birbirine girdi!
TFF 1. Lig'in maç bileti, Şampiyonlar Ligi finalinin biletinden daha pahalı!TFF 1. Lig'in maç bileti, Şampiyonlar Ligi finalinin biletinden daha pahalı!
F.Bahçe'de Arda Güler bombası! Ayrılığa sıcak bakıyor, yeni takımı...F.Bahçe'de Arda Güler bombası! Ayrılığa sıcak bakıyor, yeni takımı...
Anahtar Kelimeler:
ölüm paraşüt Fethiye iyet ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Flaş yorum: 'Beşiktaş kazanırsa...'

Flaş yorum: 'Beşiktaş kazanırsa...'

Toroğlu'ndan F.Bahçe'nin yıldızına olay sözler! "Psikoloğa gitmesi lazım"

Toroğlu'ndan F.Bahçe'nin yıldızına olay sözler! "Psikoloğa gitmesi lazım"

Maç öncesi kamptan ayrıldı! Beşiktaş'a karşı...

Maç öncesi kamptan ayrıldı! Beşiktaş'a karşı...

F.Bahçe maçı sonrası uğradığı saldırıyı anlattı!

F.Bahçe maçı sonrası uğradığı saldırıyı anlattı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.