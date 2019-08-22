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Milli park ilan edilmişti! Doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 22.08.2019 13:44 | Son Güncelleme

Siirt'te yer alan ve doğal güzellikleri barındıran Botan Vadisi'nin Türkiye'nin 45'inci milli parkı ilan edilmesi, kentte sevinçle karşılandı.

Resmi Gazete'nin 15 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan kararla 'milli park' ilan edilen Botan Vadisi, Siirt merkez, Tillo ve Eruh ilçeleri sınırlarındaki yaklaşık 120 bin dönümden ve 29 kilometrelik güzergahtan oluşuyor. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yaklaşık 350 metre yükseklikteki Rasıl Hacar Tepesi'nden (Delikli Taş) izlenen milli park, Botan Çayı manzarası, doğal güzellikleri ve dinlenme alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresleri arasında bulunuyor. (AA)

Türkiye'nin 45. milli parkı

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Anahtar Kelimeler:
botan vadisi milli park

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