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Milli Savunma Bakanı Akar, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

15.09.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Akar, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün, Bakan Akar'a nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

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