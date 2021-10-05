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  4. Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi

05.10.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüşmede, savunma ve güvenlik ile savunma sanayi alanlarındaki iş birliği konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu

TELAVİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü.

Bakan Akar, Gürcistan'ın Telavi şehrinde düzenlenen "Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı" öncesinde Hasanov ile bir araya geldi.

Görüşmede, savunma ve güvenlik ile savunma sanayi alanlarındaki iş birliği konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, ayrıca Azerbaycan'ın öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı Tek Vatan Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini bir kez daha kutlarken, Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını kullanarak, 30 yıllık işgale son vermesinin, bölgede kalıcı barış adına yeni fırsat pencereleri açtığını, Şuşa ve Bakü beyannameleri ile de Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın tüm dünyaya ilan edildiğini belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan arasında birlikte çalışabilirliğin sağlanması, eğitim planlaması, yönetimi ve icra esaslarının uyumlu hale getirilmesine yönelik "Kardeş Tugay" projesinin başlatıldığını dile getiren Akar, Türkiye'nin, "İki devlet tek millet" anlayışı ile haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

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