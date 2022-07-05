Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Türkiye-İtalya 3’üncü Hükümetler Arası Konferansı dolayısıyla Ankara’da bulunan İtalya Savunma Bakanı Guerini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede iki ülke askeri yetkilileri de hazır bulundu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz