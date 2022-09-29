Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta vatandaşlarla bir araya geldi

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Şırnak kent merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile geldiği Şırnak'ta, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çay bahçesini ziyaret etti, meydanda oturanlarla sohbet etti.

Tavla oynayanların yanına da giden Akar, "Kim yeniliyor, yardıma ihtiyacı var mı?" dedikten sonra masalarına oturdu. Bir süre oyunu takip eden Bakan Akar, daha sonra sigara içen bir kişiyle de konuşarak sigarayı bırakması tavsiyesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de eşlik ettiği ziyaret sırasında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Akar, şehit aileleriyle de yemekte bir araya geldi.

