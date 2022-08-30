Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Akar'ı arayarak tebrik etti.
Akar da teşekkür ederek Ukrayna’ya desteklerinin devam edeceğini vurguladı.
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