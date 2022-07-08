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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kurban Bayramı mesajı:

08.07.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"85 milyon vatandaşımızın bayramların getirdiği huzur ve kardeşlik ikliminde, güven içinde yaşaması için Millİ Savunma Bakanlığının tüm mensupları üzerine düşen görev ve sorumlulukları büyük bir gayretle yerine getirmeye çalışmaktadır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "85 milyon vatandaşımızın bayramların getirdiği huzur ve kardeşlik ikliminde, güven içinde yaşaması için Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm mensupları üzerine düşen görev ve sorumlulukları büyük bir gayretle yerine getirmeye çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı müstesna günlerden olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Toplumların kültürel zenginlik kaynakları olan bayramların, bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturarak güçlü bir toplumsal yapının oluşmasını sağladığını ve millet olma bilincini kuvvetlendirdiğini belirten Akar, "85 milyon vatandaşımızın bayramların getirdiği huzur ve kardeşlik ikliminde, güven içinde yaşaması için Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm mensupları üzerine düşen görev ve sorumlulukları büyük bir gayretle yerine getirmeye çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asil milletin sevgisi, güveni ve duası ile her türlü arazi ve iklim şartlarında "hudut namustur" anlayışıyla vatanını koruduğunu, "ölürsem şehit, kalırsam gazi" düsturuyla yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele ettiğini, denizler ve semalardaki hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla koruduğunu aktardı.

Kahraman ordunun aynı zamanda üstlendiği görevlerle dost, kardeş ve müttefik ülkelerin yanında yer aldığını, bölgesel, küresel barış ve istikrara da katkı sağladığını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Milli, manevi ve mesleki değerlerimizden aldığınız ilhamla tüm bu görevlerin başarıyla icra edilmesinde, siz silah ve mesai arkadaşlarımın ortaya koyduğu fedakarlık ve kahramanlık her türlü takdirin üzerindedir. Bu güzel bayram günü vesilesiyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı, emeği geçen herkesi saygı ve şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Milli Savunma Bakanlığının asker, sivil tüm mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, onlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra özellikle bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa eden kahraman mesai ve silah arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, kendilerine sağlık ve esenlikler ile kazasız belasız, başarılı görevler diliyorum."

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Kurban Bayramı mesaj milli savunma bakanı hulusi akar

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