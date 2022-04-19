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  4. Milli Savunma Bakanı Akar'dan, şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan, şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı

19.04.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Akar'dan, şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 18 Nisan'da şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi yer aldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Delibaş'ın fotoğrafına da yer verildi.

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