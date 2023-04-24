YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi Kayseri'de açılacak

Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi Kayseri'de açılacak

24.04.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi, 26 Nisan Çarşamba günü Kayseri'de ziyarete açılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurşunlu Otoparkı'nda açılacak merkez, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki yerli ve milli silah, araç gereç, teçhizat, mühimmat ve donanımları vatandaşlarla buluşturacak.

Merkezde, maketler, dijital gösterimler ve 3 boyutlu animasyon filmlerle savunma sanayiinin katettiği aşama ve TSK'nın modernizasyonu anlatılacak.

Üç ana bölümden oluşan merkez, 26 Nisan-1 Mayıs arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ

Merkezin dış cephesindeki köşede yer alan LED ekranda TSK envanterinde bulunun yerli ve milli silahlar 3 boyutlu içeriklerle ziyaretçilere sunuluyor. Dijital Gösterim Merkezi girişindeki dijital tünelde ise Milli Muharip Uçak, TCG Anadolu gemisi, Atak helikopteri ve Altay tankı gibi projelere ait görüntüler görsel şovlarla sergileniyor.

TSK envanterindeki ürünlerden seçilen maketlerin ayrı ayrı alanlarda sergilendiği merkezde, dairesel dijital alanda silahların yüksek teknolojisi ve üst kabiliyetleri anlatılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşehir, bayramda 236 bin vatandaşa tramvayla ücretsiz ulaşım hizmeti sağladıBüyükşehir, bayramda 236 bin vatandaşa tramvayla ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendiKahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendi
23 Nisan Erzincan’da coşkuyla kutlandı23 Nisan Erzincan’da coşkuyla kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:43
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:30
Yatsı
20:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Pazartesi

Çagri eczanesi
Talas
Damla eczanesi
Melikgazi
Salih eczanesi
Melikgazi
Güçlü eczanesi
Kocasinan
Şayeste eczanesi
Melikgazi
Boduroğlu eczanesi
Kocasinan
Mayis eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.