Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi Kayseri'de açılacak

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurşunlu Otoparkı'nda açılacak merkez, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki yerli ve milli silah, araç gereç, teçhizat, mühimmat ve donanımları vatandaşlarla buluşturacak.

Merkezde, maketler, dijital gösterimler ve 3 boyutlu animasyon filmlerle savunma sanayiinin katettiği aşama ve TSK'nın modernizasyonu anlatılacak.

Üç ana bölümden oluşan merkez, 26 Nisan-1 Mayıs arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ

Merkezin dış cephesindeki köşede yer alan LED ekranda TSK envanterinde bulunun yerli ve milli silahlar 3 boyutlu içeriklerle ziyaretçilere sunuluyor. Dijital Gösterim Merkezi girişindeki dijital tünelde ise Milli Muharip Uçak, TCG Anadolu gemisi, Atak helikopteri ve Altay tankı gibi projelere ait görüntüler görsel şovlarla sergileniyor.

TSK envanterindeki ürünlerden seçilen maketlerin ayrı ayrı alanlarda sergilendiği merkezde, dairesel dijital alanda silahların yüksek teknolojisi ve üst kabiliyetleri anlatılıyor.

