Milli Savunma Bakanlığından 15 Temmuz mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımıza ve demokrasimize göz diken FETÖ'cü hainlere fırsat vermeyen kahraman ve fedakar vatandaşlarımız ile asil milletimizin gerçek evlatları TSK mensuplarını saygıyla selamlıyoruz. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere geçit vermeyen sivil, asker, polis olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."

