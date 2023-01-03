Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihi belli oldu mu, ne zaman? MSÜ'ye kimler başvurabilir?

Milli Savunma Üniversitesi sınav takvimi gençler tarafından sıkça araştırılıyor. Askerliği meslek olarak seçmek isteyen gençler sınav hazırlıklarına çoktan başlamış durumda. Büyük bir heyecanla sınav tarihini bekleyen adaylar Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)

MSÜ SINAV TARİHİ BELLİ Mİ, NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav tarihi belli oldu. 2023 MSÜ sınavı 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak. Büyük bir heyecan ve merakla beklenen sınav, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan ve ÖSYM tarafından uygulanan ortaöğretimden Askeri Okullara geçiş sınavıdır.

26 Mart 2023'te yapılacak sınavın başvuru işlemleri, 13 Ocak - 7 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geç başvuru günü ise 21 Şubat 2023 olarak belirlendi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılabilmek için yaş sınırlaması bulunuyor. Harp Okulları için gün ve aya bakılmaksızın en fazla 20 yaşında olmak (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu) şartı var. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına alınacak. Onlar için de en fazla 20 yaşında (2001 ve sonrası doğumlu) olma şartı bulunuyor.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 Mart 2023'te yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları ise 13 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.





