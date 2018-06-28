Milli sporcu serbest bırakıldı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "İddia asılsız çıktı ve serbest bıraktılar." ifadesini kullandı.

Yaşanan olay nedeniyle üzüntülü olduklarını dile getiren Taşpınar, "Böyle bir iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı. İngiliz vatandaşı davacı kız, polis merkezine geldi ancak ifade vermedi. İfade vermemesi 'şikayetinden vazgeçti' anlamına geliyor. Ortada bir taciz olmadığına karar verildi" dedi.

Türk haltercinin, oyunların düzenlendiği Tarragona kentinde dün İngiliz bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilmişti.

