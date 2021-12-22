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Milli sporculardan Bakan Kasapoğlu'na sürpriz doğum günü videosu

22.12.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli ve paralimpik sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun doğum gününü video mesajla kutladı - A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti, Bakan Kasapoğlu'nu "İtalyan yemeğine" davet etti

Milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun doğum gününü video mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu'nun doğum günü için hazırlanan videoda milli sporcular Mete Gazoz, Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Ali Sofuoğlu, Eda Erdem Dündar, Eray Şamdan, Ferhat Arıcan, Hakan Reçber, Uğur Aktaş ve Yasemin Adar ile paralimpik sporcular, Sevda Altınoluk, Sevtap Altınoluk, Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Ayşegül Pehlivanlar, Bahattin Hekimoğlu, Bülent Korkmaz, Kübra Korkut, Mahmut Bozteke, Hatice Kübra İlgün, Meryem Betül Çavdar, Nesim Turan, Nihat Türkmenoğlu, Öznur Cüre, Recep Çiftçi, Sevilay Öztürk ve Zeynep Çelik yer aldı.

Videoda milli sporcuların yanı sıra Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonasında şampiyonu VakfBank ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti de Bakan Kasapoğlu'na iyi dileklerini iletti.

Kasapoğlu ile tanıştığı için mutlu olduğunu, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve sonrasında görüştüğü için de kendini şanslı hissettiğini dile getiren Guidetti, mesajında, "Milli takıma ve Vakıfbank’a desteğinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Desteğinizi her zaman hissediyoruz.Size doğum gününüzde İtalyan yemeği diliyorum. Çünkü İtalyan mutfağını sevdiğini biliyorum. Size hediye veremiyorum çünkü doğum gününüzde görüşemeyeceğiz ama benim size hediyem İstanbul ya da Ankara’da İtalyan restoranında bir akşam yemeği olacak. Doğum gününüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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