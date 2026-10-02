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Milli Takım'da büyük çöküş! Montella'ya tribünlerden istifa çağrısı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki 3. maçında Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Üst üste üçüncü maçını da kaybeden millilerde tribünlerden Vincenzo Montella'ya yönelik "istifa" tezahüratları yükseldi.

Milli Takım'da büyük çöküş! Montella'ya tribünlerden istifa çağrısı
Burak Kavuncu

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında da puanla tanışamadı ve grubundaki ilk üç maçını mağlubiyetle tamamladı. Kevin De Bruyne'nin iki, Romelu Lukaku'nun bir gol attığı karşılaşmanın ardından Liege'deki tribünlerde teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelik tepki gösterildi.

BELÇİKA'DAN TÜRKİYE'YE 3 GOL!

Milli Takım da büyük çöküş! Montella ya tribünlerden istifa çağrısı 1

A Milli Takım, Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan karşılaşmada Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Kevin De Bruyne 10. ve 59. dakikalarda, Romelu Lukaku ise 76. dakikada fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla Türkiye, Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk üç maçından da puan çıkaramadı. Milliler daha önce Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 mağlup olmuştu.

TRİBÜNLERDEN "MONTELLA İSTİFA" TEZAHÜRATLARI

Milli Takım da büyük çöküş! Montella ya tribünlerden istifa çağrısı 2

Karşılaşmanın ikinci yarısında Türkiye'nin 2-0 geride olduğu bölümde tribünlerden "Montella istifa" tezahüratları yükseldi. Taraftarların ilerleyen dakikalarda da İtalyan teknik adama yönelik tepkisini sürdürdüğü bildirildi.

MONTELLA DÖNEMİNDE KRİTİK SÜREÇ

Belçika yenilgisiyle birlikte A Milli Takım, Uluslar Ligi'ndeki ilk üç maçında puan alamamış oldu. TFF'nin yayımladığı maç programına göre Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.

Montella ise İtalya karşılaşması öncesinde, takımın üç günde bir bu seviyede maç oynamaya alışması gerektiğini ve İtalya yenilgisinden ders çıkararak yola devam edeceklerini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Türkiye Vincenzo Montella
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