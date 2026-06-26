Milli Takım'da 'Dejavu' kabusu! Yine sahaya çıkmadan golü yedik...

2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile formalite icabı karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, futbolseverlere bir kez daha aynı kabusu yaşattı. Turnuva boyunca eleştirilerin odak noktasında yer alan takım savunması ve maça odaklanma sorunu, ABD karşısında da kendini en acı şekilde gösterdi.

SOYUNMA ODASINDA BİRİKEN SORUNLAR

Paraguay karşısında henüz 2. dakikada yenik duruma düşerek turnuvanın en erken golünü kalesinde gören millilerimiz, teknik heyetin uyarılarına rağmen aynı hatayı ABD maçında da tekrarladı. Henüz 3. dakikada, üstelik bir duran top (korner) organizasyonunda adam paylaşımını yapamayarak kalesinde golü gören ay-yıldızlılar, sahaya ruhen çıkmadıklarını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Auston Trusty’nin attığı golle ABD 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/scDU79UMiy — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

TAKTİK DAHA İLK DAKİKADA ÇÖKÜYOR

Futbolda maçlara 1-0 geride başlamanın yarattığı psikolojik tahribat, teknik direktör Vincenzo Montella'nın tüm oyun planını daha maçın başında geçersiz kılıyor. Üst üste iki maçta da ilk 3 dakika içinde yenilen bu şok goller; takımın zihinsel olarak maçlara hazırlanamadığının, saha içi lider eksikliğinin ve duran top savunmasındaki amatörlüğün en net faturası olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, bu erken gol yeme alışkanlığıyla birlikte turnuva boyunca skor avantajını eline geçirme ve oyunu kontrol etme şansını tamamen rakibe hediye etmiş oldu.