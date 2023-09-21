Milli Takım Hocası Vincenzo Montella kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kariyeri ve biyografisi!

Vincenzo Montella sosyal medyada A Milli Takım Teknik direktörlüğüne getirilmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi İtalyan teknik direktör hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında merak edilenler...
Vincenzo Montella 18 Haziran 1974 yılında Pomigliano d'Arco, Campania'da dünyaya geldi.
İtalyan eski millî futbolcu Vincenzo Montella, teknik direktörlük yapmaktadır.
Vincenzo Montella'nın profesyonel kariyeri:
1990-1995 Empoli
1995-1996 Genoa
1996-1999 Sampdoria
1999-2009 Roma
2007 → Fulham (kiralık)
2007-2008 → Sampdoria (kiralık)
Vincenzo Montella'nın millî takım kariyeri:
1999-2005 İtalya
2011 Roma (geçici)
2011-2012 Catania
2012-2015 Fiorentina
2015-2016 Sampdoria
2016-2017 Milan
2017-2018 Sevilla
2018-2019 Fiorentina
2021-2023 Adana Demirspor
Türkiye Futbol Federasyonu, son olarak Adana Demirspor'da görev yapan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı.
Son 2 sezon Adana Demirspor’da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam daha önce Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla’yı çalıştırdı.
Vincenzo Montella Stefan Kunt'tan boşanan Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildi.