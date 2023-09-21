Milli Takım Hocası Vincenzo Montella kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kariyeri ve biyografisi!

Vincenzo Montella sosyal medyada A Milli Takım Teknik direktörlüğüne getirilmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi İtalyan teknik direktör hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında merak edilenler...

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella 18 Haziran 1974 yılında Pomigliano d'Arco, Campania'da dünyaya geldi.

İtalyan eski millî futbolcu Vincenzo Montella, teknik direktörlük yapmaktadır.

VİNCENZO MONTELLA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

Vincenzo Montella'nın profesyonel kariyeri:

1990-1995 Empoli

1995-1996 Genoa

1996-1999 Sampdoria

1999-2009 Roma

2007 → Fulham (kiralık)

2007-2008 → Sampdoria (kiralık)

Vincenzo Montella'nın millî takım kariyeri:

1999-2005 İtalya

VİNCENZO MONTELLA HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKÖTRLÜK YAPTI?

2011 Roma (geçici)

2011-2012 Catania

2012-2015 Fiorentina

2015-2016 Sampdoria

2016-2017 Milan

2017-2018 Sevilla

2018-2019 Fiorentina

2021-2023 Adana Demirspor

VİNCENZO MONTELLA A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonu, son olarak Adana Demirspor'da görev yapan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı.

Son 2 sezon Adana Demirspor’da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam daha önce Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla’yı çalıştırdı.

Vincenzo Montella Stefan Kunt'tan boşanan Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildi.

