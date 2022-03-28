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Milli Takım'ı bırakan Burak Yılmaz'ın yerine Hakan Çalhanoğlu geçti!

28.03.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, İtalya maçı öncesi kameraların karşısına geçti. Burak Yılmaz sonrası kaptanlık görevine soyunan yıldız futbolcu, "Sorumluluğun farkındayım ve bunu gururla taşıyacağım." dedi.

Milli Takım'ı bırakan Burak Yılmaz'ın yerine Hakan Çalhanoğlu geçti!
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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A Milli Takımımızın yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile teknik direktör Stefan Kuntz, İtalya maçı öncesi soruları yanıtladı.

KAPTANLIK SÖZLERİ

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Konya'daki basın toplantısında soruları yanıtlayan Hakan Çalhanoğlu, kaptanlık görevi için konuştu.

"Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım ve bunu gururla taşıyacağım. Sorumluluğu herkesin alması gerekiyor. En başta benim. 2015 yılından beri bu formayı taşıyorum. Zaman çabuk geçiyor. Emre ağabey (Belözoğlu) ve Arda ağabeyle (Turan) oynadım, şimdi Burak ağabey (Yılmaz) aramızdan ayrıldı."

3'LÜ SAVUNMA...

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"3'lü savunmadan memnunum, Inter'de de bunu oynuyorum. Artık bizim de bu sistemde oynamamızı istiyorum. Zaman zaman zorluk yaşayabilirsiniz. Portekiz'e karşı zorluk yaşadık ama ikinci yarıda pozisyonlar da bulduk. 3'lü sistemle ilgili gelişmemiz için daha çok zamanımız var. Bunun için de çok çalışmamız lazım.

Herkes sahada gösterdiği performanstan memnun olmaması lazım. 3'lü sistem için hocayla bu konuyu konuşmadım. Hocanın kararı. Teknik ekip bu kararı verdiyse bunu takip etmeliyiz. Kulüpte 3'lü sistemi oynadığımız için çok memnunum. O açıdan söyledim. Bu konu hakkında hocayla konuşmadım."

SOYUNMA ODASINDA NELER YAŞANDI?

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Portekiz maçının ardından takımda yaşananlarla ilgili olarak ise Hakan Çalhanoğlu, "Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimde çok sakindik. Herkes çok üzgündü. Burak ağabeyin üzüntüsünü şu an kimse hissedemez. Milli Takım için o kadar işler yapmış. Onu ayağa kaldırmaya çalıştık. Buraya gelmemek için bahane bulmadı. Buradan ona teşekkür ediyorum. Onun emeğine sağlık. Sonuçta hayat devam ediyor. İkinci yarı o mücadeleyi gösterdik, ama başaramadık. İtalya'ya baktığımızda onlar da bir golle turnuvadan elendi. İki ülke de üzüntü yaşıyor. Sonuçta hayat devam ediyor. Önümüze bakmamız gerekiyor" diyerek geleceğe odaklanılması gerektiğini söyledi.

"İTALYA HER ZAMAN FAVORİDİR"

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İtalya Milli Takımı ile Inter'le ilgili olarak ise Hakan Çalhanoğlu şu ifadeleri kullandı, "İtalya her zaman favoridir. Onların oyun şekli, sistemi her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bunu İtalya'da kendimde yaşıyorum. Taktiğe önem veren, kaliteli oyunculara sahip bir takım. Onlara her zaman saygım sonsuz. Yarın iyi bir maç olacak. Bazı oyuncular olmayabilir ama diğerleri de kaliteli. Kulübüme de odaklanmam gerekiyor. Şampiyonluğa odaklanmam gerekiyor. Dönüşte bir Juventus maçı var. Final niteliğinde bir maç. İnşallah döndüğümde galibiyetlerle lider oluruz" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu Türkiye Milli Futbol Takımı
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