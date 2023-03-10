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Milli Takım için Sabri Sarıoğlu sürprizi! Görüşme yapıldı, top artık TFF'de!

10.03.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop tarafından görevden alınan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın yerine kimin geleceği büyük merak konusu olmuş durumda. TFF'nin birçok isimle görüşme yaptığı öğrenilirken, Sabri Sarıoğlu sürprizi herkesi şaşırttı.

Milli Takım için Sabri Sarıoğlu sürprizi! Görüşme yapıldı, top artık TFF'de!

2020 yılından beri Türkiye Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olan Tolunay Kafkas'ın görevine geçtiğimiz haftalarda son verilmişti. Tolunay Kafkas'ın yerine geçecek ismin kim olacağı tartışma konusu olurken TFF birçok görüşme yaptı.

ARDA TURAN, VOLKAN DEMİREL VE ÖMER ERDOĞAN...

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TFF yönetimi, listesindeki Arda Turan, Volkan Demirel ve Ömer Erdoğan'ı rafa kaldırarak başka isimlere yöneldi.

SABRİ SARIOĞLU SÜRPRİZİ

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Hamit Altıntop'un gözetiminde dün Riva'da 7 isimle görüşmeler yapıldı. Bu isimler arasında eski Galatasaraylı oyuncu Sabri Sarıoğlu'nun olması dikkatlerden kaçmadı. TFF'nin görüşülen isimlerin hepsini analiz edip nihai karara varacağı öğrenildi.


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