Milli Takım’ın parlayan yıldızı Fenerbahçe yolunda! İşte anlaşmanın tüm maddeleri...

Türk futbolunun yükselen değerlerinden Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe’ye bir adım daha yaklaştı. Sarı-lacivertliler ile Karşıyaka, genç oyuncunun transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

İKİ KULÜP ANLAŞTI!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Karşıyaka, Adem Yeşilyurt transferi için anlaşmaya vardı. Milli Takım kampında olan Adem Yeşilyurt'a teklif yapıldı, transferin tamamlanması için oyuncunun cevabı bekleniyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI AÇIKLANDI...

Fenerbahçe ve Karşıyaka arasındaki Adem Yeşilyurt transferinin anlaşma detayları ...

• 500 bin Euro bonservis bedeli

• %25 pay

• Kiralık Oyuncu

• Topuk Yaylası'nda kamp

ACUN ILICALI DA İSTEMİŞTİ!

Adem Yeşilyurt ile Acun Ilıcalı'nın takımı Maribor'da ilgi göstermişti. Adem ve ailesinin Slovenya Ligi'ne transfer olmayla ilgili çekimser kalması ve Karşıyaka yönetiminin pazarlıklarıyla bonservis ücreti 600 bin Euro'dan 750 bin Euro'ya çıkartmıştı. Ayrıca oyuncuya teklif edilen sözleşmede Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki kulübü Hull City veya eski yöneticisi olduğu Fenerbahçe'ye transfer olursa ise 2.5 milyon Euro bonservis alacak şeklinde bir madde de bulunuyordu. Fakat Karşıyaka ile Fenerbahçe'nin karşılıklı anlaşmaya varması bu transferin önünü kesti.