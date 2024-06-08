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Milli Takım kadrosundan çıkarılan Can Uzun: "Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.06.2024 14:17
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A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosundan çıkarılan genç futbolcu Can Uzun, hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek, "Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim ve şimdi gelecek sezona yoğun bir şekilde hazırlanacağım. Kalbim attıkça; Ne mutlu Türk’üm diyene! Ülkeme başarılı bir Avrupa Şampiyonası diliyorum. Haydi Türkiye" dedi.

Milli Takım kadrosundan çıkarılan Can Uzun: "Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim"

Almanya’da 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) kadrosunda yer almayan Can Uzun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kadroda yer almadığı için hayal kırıklığına uğradığını belirten 18 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı...

"BU KARARI ANLAYAMIYORUM AMA SAYGI GÖSTERECEĞİM"

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"Sevgili arkadaşlar, maalesef dün 26 kişilik nihai kadrodan çıkarıldım. Birçok güzel görüşmenin ardından çok farklı bir beklentiyle geldim. Tüm kalbimle Türkiye’yi seçtim ve ülkem için ilk büyük turnuvamda oynamayı çok istedim. Güçlü bir sezon ve iyi bir performansların ardından şimdi kadroda olamamam beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim ve şimdi gelecek sezona yoğun bir şekilde hazırlanacağım."

"TAKIMA ŞİMDİ HER ŞEYİN EN İYİSİNİ VE AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN BAŞARILAR DİLİYORUM"

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"Görevim, bundan sonra daha çok çalışmak, yeni kulübümde 1. Bundesliga’da iyi bir sezon geçirmek ve kendimi kanıtlamak. En büyük dileğim, milli takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda başarılı olması. Takıma şimdi her şeyin en iyisini ve Avrupa Şampiyonası için başarılar diliyorum. Benim zamanım gelecek ve 2026 Dünya Kupası’nda yer almak ve oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım, bu benim hedefim. Türkiye’ye verdiğim sözü tutacağım. Kalbim attıkça; Ne mutlu Türk’üm diyene! Ülkeme başarılı bir Avrupa Şampiyonası diliyorum. Haydi Türkiye!"

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Türkiye euro 2024
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