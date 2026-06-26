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Milli Takım kampında aile krizi iddiası! Orkun Kökçü'nün babasından olay hareket

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etmesinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Haluk Yürekli, Orkun Kökçü'nün babasının kamp sırasında yaşattığı kriz sonrası TFF'nin ailelerin Milli Takım kamplarına katılımını yasaklama kararı aldığını öne sürdü.

Milli Takım kampında aile krizi iddiası! Orkun Kökçü'nün babasından olay hareket
Burak Kavuncu

Milli Takım kampında yaşandığı öne sürülen bir olayın ardından TFF'nin ailelerin turnuva kamplarına katılımına yönelik yeni bir karar aldığı iddia edildi. Gazeteci Haluk Yürekli, Orkun Kökçü'nün babasının otel lobisindeki sert çıkışının bu kararın alınmasında etkili olduğunu öne sürdü.

KAMPTA GERGİNLİK İDDİASI

Milli Takım kampında aile krizi iddiası! Orkun Kökçü nün babasından olay hareket 1

A Milli Takım kampında yaşanan bir olayla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Haluk Yürekli'nin aktardığına göre, Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde Orkun Kökçü'nün babasının teknik direktör Vincenzo Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu yüksek sesle eleştirdiği öne sürüldü.

"OTEL LOBİSİNDE YÜKSEK SESLE ELEŞTİRDİ"

Milli Takım kampında aile krizi iddiası! Orkun Kökçü nün babasından olay hareket 2

Yürekli'nin iddiasına göre Orkun Kökçü'nün babası, kamp yapılan otelin lobisinde yaptığı konuşmada Montella, Hacıosmanoğlu ve Hakan Çalhanoğlu hakkında sert ifadeler kullandı. Yaşananların otelde bulunan birçok kişinin duyabileceği şekilde gerçekleştiği ileri sürüldü.

"AİLELER KAMPA ALINMAYACAK" İDDİASI

Milli Takım kampında aile krizi iddiası! Orkun Kökçü nün babasından olay hareket 3

Haluk Yürekli, yaşanan bu olayın ardından Milli Takım kamplarında yeni bir uygulamaya geçileceğini de öne sürdü. İddiaya göre bundan sonraki süreçte futbolcuların ailelerinin turnuva ve kamp organizasyonlarına dahil edilmemesi yönünde bir karar alındı.

Yürekli, "Artık aileler Mİlli takım kamplarına, turnuvalara getirilmeyecek diye bir şey söylendi. Onun sebebi Orkun Kökçü'nün babası. Orkun Kökçü'nün babası çünkü Montella'yı eleştiriyor, Hakan Çalhanoğlu'nu eleştiriyor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu eleştiriyor ve bunu sohbet sırasında değil, Milli takım kamp yapılan otelin lobisinde, kendi kaldıkları otelin lobisinde bağıra çağıra yüksek sesle söylüyor. Niye söylüyor? Çünkü Orkun Kökçü'nün babası da biliyor ki Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü'yle birlikte oynamak istemiyor. " açıklamasında bulundu.

HAKAN ÇALHANOĞLU İDDİASI DA GÜNDEME GELDİ

Milli Takım kampında aile krizi iddiası! Orkun Kökçü nün babasından olay hareket 4

Yürekli ayrıca, Orkun Kökçü'nün babasının çıkışının arkasında takım içindeki ilişkilerle ilgili düşüncelerinin bulunduğunu öne sürdü. Gazeteci, Orkun Kökçü'nün babasının Hakan Çalhanoğlu'nun Orkun Kökçü ile birlikte oynamak istemediğine inandığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü tff İbrahim Hacıosmanoğlu Türkiye-ABD maçı
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