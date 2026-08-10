Konyaspor'dan transfer açıklaması! "Trabzonspor ve Başakşehir'den teklif aldık"

Konyaspor'da takım kaptanı Adil Demirbağ'ın transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, daha önce Trabzonspor ve Başakşehir'den deneyimli savunmacı için teklif aldıklarını ancak önerileri yeterli bulmadıklarını açıkladı.

“TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR'DEN TEKLİF GELDİ”

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, takım kaptanı Adil Demirbağ'ın transfer gündemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Camgöz, deneyimli savunmacı için daha önce Trabzonspor ve Başakşehir'den teklifler geldiğini ancak söz konusu önerileri yeterli bulmadıkları için kabul etmediklerini söyledi.

“İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİLDİ”

Ali Camgöz, Adil Demirbağ'ın Konyaspor için önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, “Adil Demirbağ bizim kaptanımız. Daha önce Trabzonspor ve Başakşehir'den teklif geldi ama istediğimiz seviyelerde olmadığı için kabul etmedik” ifadelerini kullandı.

Camgöz ayrıca şu an için kulübe ulaşan yeni bir teklif bulunmadığını belirtirken, “Teklif gelirse istişare yaparız” dedi.

MASUAKU RESMİLEŞİYOR!

Öte yandan Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, “Masuaku şu an sağlık kontrolünde. Bir aksilik çıkmazsa sözleşmeyi imzalayacağız. Masuaku'dan sonra 10 yabancı hakkımızdan bir tane kalıyor. Diğer 2 tane de kontenjan oyuncusu alma hakkımız var. İnşallah en kısa zamanda bu hafta içinde mümkünse bu hafta içinde bitireceğiz” dedi.