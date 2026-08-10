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Galatasaray'a transferde büyük şok! Rodrigo Mora da elden kaçıyor

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rodrigo Mora için flaş bir gelişme yaşandı. Porto ile kiralık transfer formülü üzerinde görüşen sarı-kırmızılılar, Roma'nın genç yıldız için devreye girmesiyle büyük bir şok yaşadı.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Rodrigo Mora da elden kaçıyor
Burak Kavuncu
Rodrigo Mora

Rodrigo Mora

POR Portekiz
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Porto
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Galatasaray'ın kiralık transferi için Porto ile görüşmeler yürüttüğü Rodrigo Mora konusunda dengeler değişti. İtalyan devi Roma, genç yıldız için Porto ile anlaşmaya çok yaklaşırken transferde sarı-kırmızılıları geride bırakabilir.

GALATASARAY GÖRÜŞÜYORDU, ROMA ARAYA GİRDİ

Galatasaray a transferde büyük şok! Rodrigo Mora da elden kaçıyor 1

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rodrigo Mora için kritik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Portekiz ekibiyle temaslarını sürdürürken, Roma'nın devreye girmesi transfer planlarını sekteye uğrattı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Roma ve Porto, Rodrigo Mora'nın transferi konusunda anlaşmaya oldukça yaklaştı.

50 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Galatasaray a transferde büyük şok! Rodrigo Mora da elden kaçıyor 2

Roma'nın transfer için Porto'ya 25 milyon euro peşin ödeme yapacağı, kalan 25 milyon euroluk bölümün ise 2027 yılında ödeneceği belirtildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin önümüzdeki saatlerde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

GALATASARAY'IN FORMÜLÜ FARKLIYDI

Galatasaray a transferde büyük şok! Rodrigo Mora da elden kaçıyor 3

Galatasaray ise Rodrigo Mora için Porto ile kiralama formülü üzerinden anlaşmaya çalışıyordu. Sarı-kırmızılıların gündemindeki formülde 10 milyon euro yıllık ücret ve kiralama bedeli ile birlikte 50 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Ancak Roma'nın doğrudan bonservis üzerinden yaptığı güçlü hamle, Galatasaray'ın transferdeki planını zora soktu.

TRANSFERDE DENGELER DEĞİŞTİ

Galatasaray a transferde büyük şok! Rodrigo Mora da elden kaçıyor 4

Galatasaray'ın Mora için yürüttüğü görüşmeler sürerken Roma'nın son hamlesi transfer yarışının seyrini değiştirdi. Porto'nun 50 milyon euroluk toplam bonservis paketine sıcak bakması halinde Rodrigo Mora'nın kariyerine İtalya'da devam etmesi gündeme gelecek.

Sarı-kırmızılılar açısından ise genç yıldız transferinde büyük bir şok yaşanmış durumda.

"HİÇBİRİ MORA DEĞİLDİ!"

Galatasaray a transferde büyük şok! Rodrigo Mora da elden kaçıyor 5

Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, Mora'nın ayrlığı üzerine "Transfer dönemi her zaman büyük bir yapbozdur ve hareket edecek birçok parça vardır. Bu, satrançla yapbozun bir karışımı gibi; olası hamleler konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız. Takımın durumundan daha önce bahsettim. Oyuncuların yüzde 90'ının, hatta yüzde 95'inin burada kalacağına inanıyorum. Elbette bazı oyuncular daha fazla deneyim ve forma süresi elde etmek için ayrılmak isteyebilir.

Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz. Sadece bir oyuncu bana ayrılma ihtimali hakkında soru sordu, başka bir oyuncunun da ayrılmak istediğini biliyorum. Ancak bunların hiçbiri Rodrigo Mora değildi. Bireysel durumlar hakkında konuşmanın zamanı değil çünkü yarın maçımız var. Bazı oyuncuların aklında başka destinasyonlar olabilir veya Porto'daki rollerini daha iyi anlamak isteyebilirler. Ancak herkes, burada kalan oyuncuların oynayacağımız tüm organizasyonlarda fırsat bulacağının güvencesine sahip." açıklamasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Roma galatasaray porto
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
yok yok bu senen gs ye demısler kımseyı almak yok sampıyon olmayacaksınız denmiş belli
Allahın sevdiği kuluymuş mora :))
Yetti be. Hergün transfer haberleri. Alacaksanız alın. Alamayacaksınız bırakın bu işi
para bitti. gizli sponsorlar bitti. erdem Timur gitti.
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