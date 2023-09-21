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Milli takım yeni teknik direktörü Vincenzo Montella kimdir? Vincenzo Montella nereli, kaç yaşında? İşte futbol kariyeri

21.09.2023 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vincenzo Montella ile ilgili aramalar Türkiye A Milli Takım yeni teknik direktörü olarak açıklanmasının ardından hız kazandı. Stefan Kuntz'un yerine getirilen teknik adamın hayatı, yaşı, nereli olduğu ve futbol kariyeri araştırılıyor. Türkiye milli futbol takımını çalıştıracak olan Montella'nın başarıları da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Milli takım yeni teknik direktörü Vincenzo Montella kimdir? Vincenzo Montella nereli, kaç yaşında? İşte futbol kariyeri

Yeni milli takım hocası Vincenzo Montella, futbol severler tarafından araştırılıyor. Birçok kullanıcı 'Montella hangi takımları çalıştırdı?' ekranını sorguluyor. Stefan Kuntz'un sürpriz ayrılığının ardından milli takımın başına İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirildi. İtalyan eski milli futbolcu olan Montella'nın futbol kariyeri merak edildi. İşte Milli takım hocası Vincenzo Montella ve çalıştırdığı takımlar...

VINCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella 18 Haziran 1974 Pomigliano d'Arco, Campania doğumludur. Montella futbolculuk kariyerine o zamanlar İtalya'nın 3. Ligi'nde oynayan Empoli'de başladı. 1996 yılında Serie B'de oynayan Genoa'ya geçti. Gittiği ilk sezonda attığı 21 gol Serie A kulüplerinden Sampdoria'ya transfer olmasını sağladı. 1999 yılında Sampdoria küme düşünce 15,3 milyon £ karşılığında AS Roma'ya transfer oldu. 2001 yılında AS Roma'nın Serie A'yı kazanmasında rol oynadı.

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Montella İtalya millî futbol takımı formasını ilk defa 5 Haziran 1999'da Galler karşısında giydi. İtalya'nın 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

Montella en iyi performanslarından birini Mart 2002'deki Roma derbisinde Lazio'ya karşı koydu. AS Roma ezeli rakibi Lazio'yu 5-1 ile geçerken Montella'nın 4 golde imzası vardı.

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Onun için 2005-06 sezonu pek parlak geçmedi. Omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sadece 12 maçta forma giyebildi.

VINCENZO MONTELLA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

AS Roma

21 Şubat 2010 tarihinde AS Roma kulübünden yapılan resmî açıklamayla Claudio Ranieri'den boşalan teknik direktörlük pozisyonuna getirilmiştir.[1]

Catania

9 Haziran 2011'de ise Calcio Catania'nın teknik direktörü oldu.

ACF Fiorentina

1. dönem

2012'de ise Prandelli'nin İtalya millî futbol takımının başına getirilmesinin ardından Fiorentina'nın başına getirildi. Fiorentina ile birlikte 3 sezon üst üste ilk 4'e girmeyi başardı ve UEFA Avrupa Liginde(2014-15) yarı finale çıktı.

2. dönem

10 Nisan 2019'da Montella, Stefano Pioli'nin istifasının ardından tekrar Fiorentina'ya döndü. 8-9 aylık bu süreç tekrar son buldu.

AC Milan

28 Haziran 2016'da Milanın başına getirildi.

Sevilla FC

Milandan sonra 28 Aralık 2017 yılında Sevilla'ya teknik adam olan Montella, Sevilla ile Kral Kupası finali ve Sevilla kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline Manchester United'ı yenerek yükseldi.

Adana Demirspor

31 Ağustos 2021 tarihinde, Montella Adana'ya geldi. Montella'yı Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz, Sportif Direktör Gökhan Göktürk ve taraftarlar karşıladı. 1 Eylül 2021 tarihinde ise kulüp Twitter adresinden, Montella ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyurulmuştur. Samet Aybaba'nın yerine göreve başladığı Adana Demirspor'u ilk sezonunda ligte 9., 2022-23 sezonunda ise tarihte en başarılı konumu olan 4. yapmıştır. 12 Haziran 2023 tarihinde kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıdığı ifade edilmiştir.

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