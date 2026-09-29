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PFDK kararını açıkladı! Okan Buruk ve Ugochukwu'ya ceza

PFDK, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından yapılan disiplin sevkleriyle ilgili kararını duyurdu.

PFDK kararını açıkladı! Okan Buruk ve Ugochukwu'ya ceza
Burak Kavuncu
Lesley Ugochukwu

Lesley Ugochukwu

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından verilen cezaları açıkladı.

OKAN BURUK'A 1 MAÇ MEN

PFDK kararını açıkladı! Okan Buruk ve Ugochukwu ya ceza 1

PFDK'nın açıkladığı karara göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1 maç men cezasının yanı sıra 100 bin TL para cezasına çarptırıldı. Buruk, verilen ceza doğrultusunda takımının bir sonraki karşılaşmasında kulübede yer alamayacak.

UGOCHUKWU'YA 2 MAÇ CEZA

PFDK kararını açıkladı! Okan Buruk ve Ugochukwu ya ceza 2

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu da PFDK'nın kararları doğrultusunda 2 maç men cezası aldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun cezasının gerekçesi PFDK karar metninde yer aldı.

DERBİDE SAHADA OLABİLECEKLER Mİ?

PFDK kararını açıkladı! Okan Buruk ve Ugochukwu ya ceza 3

PFDK'nın açıkladığı cezaların ardından gözler Fenerbahçe ile oynanacak derbiye çevrildi. 1 maç men ve 100 bin TL para cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasını Kasımpaşa karşılaşmasında çekerken, 2 maç men cezası verilen Lesley Ugochukwu ise Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarının ardından cezasını tamamlayacak. Böylece iki isim de Fenerbahçe derbisinde Galatasaray adına görev yapabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Okan Buruk PFDK galatasaray Lesley Ugochukwu
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