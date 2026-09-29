PFDK kararını açıkladı! Okan Buruk ve Ugochukwu'ya ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından verilen cezaları açıkladı.

OKAN BURUK'A 1 MAÇ MEN

PFDK'nın açıkladığı karara göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1 maç men cezasının yanı sıra 100 bin TL para cezasına çarptırıldı. Buruk, verilen ceza doğrultusunda takımının bir sonraki karşılaşmasında kulübede yer alamayacak.

UGOCHUKWU'YA 2 MAÇ CEZA

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu da PFDK'nın kararları doğrultusunda 2 maç men cezası aldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun cezasının gerekçesi PFDK karar metninde yer aldı.

DERBİDE SAHADA OLABİLECEKLER Mİ?

PFDK'nın açıkladığı cezaların ardından gözler Fenerbahçe ile oynanacak derbiye çevrildi. 1 maç men ve 100 bin TL para cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasını Kasımpaşa karşılaşmasında çekerken, 2 maç men cezası verilen Lesley Ugochukwu ise Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarının ardından cezasını tamamlayacak. Böylece iki isim de Fenerbahçe derbisinde Galatasaray adına görev yapabilecek.