PFDK kararını açıkladı! Okan Buruk ve Ugochukwu'ya ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından verilen cezaları açıkladı.
PFDK'nın açıkladığı karara göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1 maç men cezasının yanı sıra 100 bin TL para cezasına çarptırıldı. Buruk, verilen ceza doğrultusunda takımının bir sonraki karşılaşmasında kulübede yer alamayacak.
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu da PFDK'nın kararları doğrultusunda 2 maç men cezası aldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun cezasının gerekçesi PFDK karar metninde yer aldı.
PFDK'nın açıkladığı cezaların ardından gözler Fenerbahçe ile oynanacak derbiye çevrildi. 1 maç men ve 100 bin TL para cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasını Kasımpaşa karşılaşmasında çekerken, 2 maç men cezası verilen Lesley Ugochukwu ise Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarının ardından cezasını tamamlayacak. Böylece iki isim de Fenerbahçe derbisinde Galatasaray adına görev yapabilecek.
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