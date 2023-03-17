Milli takıma en fazla futbolcu Fenerbahçe’den!

A Milli Futbol Takımı’nın, EURO 2024 Avrupa Elemeleri D Grubu ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ermenistan ve 28 Mart Salı günü Bursa’da Hırvatistan karşı karşıya geleceği maçların aday kadrosu belirlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kadroya Fenerbahçe’den Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Samet Akaydin’i davet etti. Böylece Fenerbahçe, 6 futbolcu ile milli takıma en fazla oyuncu gönderen takım oldu.

Beşiktaş’tan 4, Galatasaray’dan da 3 futbolcu milli takım aday kadrosuna çağırıldı.

