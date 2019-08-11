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Milli takımda 'İstiklal Marşı' motivasyonu

VOLEYBOL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:46 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından İsmailoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ile ilgili, "İstiklal Marşı'nı 10 bin kişi ile okuduğumuzda, tüylerimiz diken diken olacak." dedi.

Milli takımda 'İstiklal Marşı' motivasyonu

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Türkiye, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

Şampiyonada A Grubu'nda mücadele edecek ve karşılaşmalarını Ankara'da oynayacak Türkiye, ilk maçta 23 Ağustos Cuma günü Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

İSMAİLOĞLU: TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE ÇOK DAHA İYİ OYNAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Meliha İsmailoğlu ile Cansu Özbay, şampiyona öncesinde beklenti ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsmailoğlu: Taraftarımızın desteğiyle çok daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum

Ev sahibi olmanın avantajlarının çok olduğunu belirten Meliha İsmailoğlu, ''Türkiye'de oynamak bizim çok büyük bir onur. Taraftarımızın desteğini arkamıza alıp, çok daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. İstiklal Marşı'nı 10 bin kişi ile okuduğumuzda, tüylerimiz diken diken olacak. Gerçekten çok heyecanlı ve gururluyuz'' diye konuştu.

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Milli oyuncu, Türkiye'nin organizasyondaki rakipleri hakkında, "Finlandiya Yunanistan ve Fransa gibi çok rakip olmadığımız 3 takım var. Bulgaristan ve Sırbistan ile birçok kez oynadık. Onları çok daha iyi tanıyoruz. Her maça aynı önemle çıkacağız. Her maç bizim için çok önemli. Sırbistan'ın ne kadar önemli bir takım olduğunun farkındayız. Onların karşısına nasıl çıkıyorsak, diğer takımların karşısına da aynı ciddiyetle çıkacağız." ifadelerini kullandı

ÖZBAY: ÇOK GURURLUYUM

Milli voleybolcu Cansu Özbay, şampiyonada milli takım forması giyeceği için gururlu olduğunu söylerken, "Taraftarımızın önünde oynamak ekstra güç sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

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Başkentte Türk seyirciler önünde mücadele edecek olmanın, ay-yıldızlı ekibe önemli katkı vereceğine inandığını vurgulayan Cansu, "Ben de şampiyonada oynayacağım için çok gururluyum. Uluslar Ligi'nde de seyircimiz önünde maçlar yaptık. O zaman ilk defa Ankara seyircisi önünde oynamıştım. İnanılmaz bir atmosfer vardı" şeklinde konuştu.

Cansu, grupta mücadele edecek ülkelerin taraftarlarını da başkente davet ederken, "Çünkü çok önemli ve güzel maçlar oynanacak. Avrupa'nın en iyi oyuncuları ve takımları sahnede olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

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