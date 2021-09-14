Milli takımda Şenol Güneş sonrası sürpriz isim

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Ay-Yıldızlı ekibi yönetecek yeni teknik adamın arayışları sürüyor. Gündeme birçok isim gelirken Hamit Altıntop Alman teknik adam Jürgen Klinsmann ile görüşmelere başladı.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

57 yaşındaki teknik direktörün A Milli Takım'ın başına geçebileceği ifade edildi. Klinsmann Son olarak Hertha Berlin'de 10 maçlık bir görevi üstlenmiş, sonrasında ise dinlenmeye geçmişti.

TFF yöneticisi Hamit Altıntop bir başka Alman teknik adam Jürgen Klinsmann ile temas kurdu. Altıntop'un Alman hoca ile ilk görüşme olumlu geçti.

KARAR YARIN ÇIKACAK

Futbol Federasyonu Yöneticisi Hamit Altıntop'un yaptığı görüşmelerin sonucunda bir karara varacak olan TFF Yönetimi yarın toplanacak.

LOW İLE BİRLİKTE ÇALIŞTI

Klinsmann ile gerçekleşen görüşmenin olumlu geçtiği ve 57 yaşındaki teknik direktörün A Milli Takım'ın başına geçebileceği ifade edildi. Jürgen Klinsmann, 2004-2006 arasında Almanya A Milli Takımı'nı çalıştırmış ve Joachim Löw onun yardımcılığını yapmıştı. 2006 Dünya Kupası'nda gelen üçüncülüğün ardından Klismann, önce Bayern Münih ardından ABD Milli Takımı'na gitmişti.

